Twitter Japan ha rivelato la classifica dell'anno, e stavolta Demon Slayer non è primo

L'anime del 2019 è Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. C'è poco da discutere su questo punto, considerata la viralità dell'anime prodotto da Ufotable e che durante questi ultimi mesi ha già vinto diversi premi, più o meno importanti. Prima la classifica Oricon sui manga più venduti del 2019, poi anche il premio ricerche su Yahoo! Japan.

Ma c'è una classifica che è sfuggita dalle grinfie di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ovvero quella dei trend degli show televisivi di Twitter Japan, che trovate di seguito.

Kamen Rider Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Music station Fate/grand Order The Quintessential Quintuplets Osomatsu-san Anpanman Your Turn to Kill Symphogear Friday Road Show

Sicuramente una classifica particolare per gli appassionati non nipponici, ma che vedono Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba scavalcato da un'icona giapponese come Kamen Rider. Tanti altri anime in classifica come Fate/Grand Order e The Quintessential Quintuplets, quest'ultimo sempre condannato ai quinti posti.

Sicuramente ciò non lederà minimamente il successo dell'opera, che continuerà a far parlare di sé ancora per parecchio tempo. L'anime tornerà con il lungometraggio Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen nel 2020, portando una saga che potrebbe conquistare ancora di più i fan dell'opera di Koyoharu Gotouge.