Twitter Japan usa ONE PIECE per salutare il periodo Heisei

In Giappone negli scorsi mesi non si è fatto altro se non parlare dell'abdicazione dell'imperatore Akihito e della conseguente fine del periodo Heisei. Per salutare la vecchia era e dare il benvenuto alla nuova, Twitter Japan ha deciso di utilizzare un'immagine di ONE PIECE con Monkey D. Rufy protagonista.

Nel tweet diffuso dall'user Scotch vediamo un'immagine GIF con Rufy travestito da samurai, così come nell'attuale arco narrativo di Wanokuni che sta andando in scena nel manga di ONE PIECE di Eiichiro Oda. Ovviamente anche il numero uno dei manga doveva salutare a proprio modo l'arrivo della nuova era, quella che vedrà l'imperatore Naruhito, figlio di Akihito, salire al trono del crisantemo.

Non è stato l'unico manga ad essere stato utilizzato come scopo pubblicitario. Infatti, il manga tra poco in arrivo del famoso Kishimoto, Samurai 8: La storia di Hachimaru, è stato annunciato come il primo manga del periodo Reiwa ad essere pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump.

La serie di ONE PIECE è in pubblicazione sulla rivista di Shueisha ed è nel pieno dell'arco narrativo di Wanokuni, una fase della storia molto importante e che ci mostrerà lo scontro tra Rufy e l'imperatore Kaido delle Cento Bestie. L'anime giungerà ai primi capitoli di questa saga a luglio.