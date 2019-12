Twitter sceglie ONE PIECE come mascotte per salutare il nuovo anno con un breve teaser

ONE PIECE è il manga più popolare al mondo. Vincitore di Guinness World Record e tanti altri premi nipponici e non, il manga di Eiichiro Oda continua ad affermarsi sulla scena mondiale ormai da 22 anni. Pertanto, il brand costituisce una golosa scelta in quanto a partnership. Un esempio sono i tanti spot di ONE PIECE X Hungry Days.

Adesso il popolare manga con protagonista Monkey D. Rufy è stato scelto come modello per una collaborazione con Twitter. Il social, nella sua versione giapponese, ha infatti iniziato il conto alla rovescia per Capodanno, decidendo di festeggiare l'evento con qualche piccolo teaser.

Come potete vedere nel tweet in calce, Twitter Japan ha pubblicato un brevissimo video che parte con un cappello di paglia che, dopo un'animazione, lascia spazio al protagonista di ONE PIECE, vestito con gli indumenti da samurai di Wanokuni. Essendo stato pubblicato il 28 dicembre sulla pagina, è presente il countdown di tre giorni. Dopo ONE PIECE, gli altri due teaser pubblicati invece lasciano spazio a tutt'altro, con i SoftBank Hawks, squadra giapponese di Fukuoka, e le Hinatazaka46, un gruppo di idol.

Eiichiro Oda ha svelato il futuro di ONE PIECE in un'intervista alla Jump Festa, molto avrà già luogo nel 2020?