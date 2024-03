Two Blue Vortex: Boruto riconquisterà la propria identità di Uzumaki?

La transizione alla seconda fase del manga ha portato l'universo di Boruto in una dimensione inedita, più matura ed eminentemente diabolica. E considerando che il protagonista è stato oggetto in Two Blue Vortex di una rivoluzione drastica, che ne ha cambiato per sempre il destino, non è detto che arrivi a riconquistare la sua identità di Uzumaki.

Ogni discorso o ipotesi sulla prosecuzione della storia e dei cammini narrativi dei suoi personaggi, appare per adesso arbitrario, proprio perché le soluzioni perseguite dai due mangaka sin dall'inizio della nuova fase dell'opera, aprono la porta ad una molteplicità pressoché infinita di futuri possibili, determinati dall'imprevedibilità a cui il jutsu di Eida ha assoggettato il mondo degli shinobi, con particolare riferimento all'orizzonte in cui (soprav)vivono i cittadini di Konoha. In questo senso, come abbiamo visto in precedenza nel commento con cui Ikemoto sancisce con Boruto Two Blue Vortex l'inizio di una nuova era, il nuovo ciclo di capitoli non ha solamente gettato i destini dei suoi protagonisti in un'ottica di caos bellico/infernale, ma rimodulando le stesse logiche su cui si erano fino a quel momento fondati i linguaggi del manga, ha reso incerti anche quegli elementi che erano dati per assodati e dogmatici. Come, appunto, la possibilità che il protagonista riconquisti la propria identità di Uzumaki.

Con l'approdo alla nuova cornice della storia, sia Ikemoto che Kishimoto infatti sono stati abili nel restituire un'autonomia narrativa al secondo segmento di Boruto grazie all'adozione di strategie inedite, originali, che hanno tranciato i ponti (almeno grammaticali) con la precedente sezione del manga, fino ad inseguire una vera e propria ricodificazione dei linguaggi che portassero gli eventi di Two Blue Vortex in una direzione imprevedibile.

In questo senso, oltre ad un miglioramento evidente nella qualità grafica delle tavole e nelle scelte stilistiche, come abbiamo visto nell'articolo in cui ripercorriamo i motivi per cui in Boruto Two Blue Vortex andrebbe rivalutato lo stile di Ikemoto, soluzioni come la riscrittura collettiva dei processi memoriali o il salto temporale di tre anni hanno consentito agli autori di innervare l'opera di nuovi canoni, che permettano di portare il racconto di Boruto, nonché la parabola di maturazione del protagonista, verso una fase più adulta, con l'eroe che a tutti gli effetti si è ora lasciato alle spalle i trascorsi da “shounen” - cioè da ragazzo – per diventare un seinen (appunto, un giovane adulto).

E dal momento che in piena ottica post-time-skip, Boruto è arrivato addirittura a superare in Two Blue Vortex il padre, non solo per quanto riguarda le abilità combattive, ma soprattutto per quel che concerne il processo di maturazione giovanile, ecco che l'eroe, per trovare la propria via ed affermarsi come il nuovo punto di riferimento assoluto di Konoha, potrebbe anche arrivare a privarsi del nome di “Uzumaki”, ed inseguire una traiettoria perlopiù diversa.

Del resto il ninja non è come il padre: rispetto al Settimo Hokage, ha trascorso un'infanzia differente, e malgrado i valori che è arrivato ad abbracciare nel tempo siano contigui a quelli dell'iconica figura paterna, non è detto che il suo percorso lo porti ad emulare tutti i passi di Naruto. In questo senso, la possbilità che Boruto non ottenga nuovamente il nome familiare non solo appare come “possibile” o probabile, ma si porrebbe in piena continuità con le evoluzioni di cui si sta progressivamente innervando la narrazione: capace ormai di codificare una diga rispetto alle logiche del passato, fino a trovare in un'idea di indipendenza il cuore stesso della propria autonomia.