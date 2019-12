Type-Moon ha rivelato tre nuovi manga dedicati a Fate/Grand Order

A quanto pare, tutti i fan dell'enorme epopea di Fate/Grand Order hanno appena trovato un nuovo motivo per gioire visto che Type-Moon Comic Ace e Kadokawa hanno annunciato sul sito gratuito dedicato ai manga di Type-Moon che tre nuovi manga dedicati al franchise faranno il loro debutto sul sito questo 20 dicembre.

Secondo quanto rivelato, il primo manga sarà intitolato Fate/type Redline, se ne occuperà Ryoji Hirano e rappresenterà un remake del comedy manga spin-off Ace GO Teito Seihai Kitan, realizzato da Keikenchi e pubblicato sul magazine Comptiq nel 2015. L'opera originale è ambientata nel 1945 e coinvolge agenti dell'esercito giapponese imperiale, la Chiesa e il Terzo Reich, tutti alla ricerca del Santo Graal. Il manga include nuovi Maestri, tra cui Kanata Akagi, discendente di una lunga dinastia di maghi, e Tsukumo Fujimiya, un mago che avrebbe dovuto partecipare alla Guerra del Santo Graal.

Il secondo manga è Fate/Grand Order From Lostbelt di Nakatani. Il manga è una storia antologica incentrata sui Crypters, gli agenti traditori della Caldea che sono stati al centro della trama "Lostbelt" del gioco per smartphone Fate/Grand Order. In particolare, Denpa ha annunciato che si occuperà di pubblicare il manga, opera che conterrà una storia incentrata sui personaggi dell'organizzazione Chaldea.

Infine, il terzo manga è Fate/Grand Order Eirei Shokubunroku di Makoto Tokoma. In questo caso, il manga s'identifica come opera spin-off che vede protagonisti Fujimura e Mash, entrambi intenti a provare veri piatti e ricette di diverse epoche storiche.

Ricordiamo a tutti i nostri lettori che il franchise sta attualmente facendo parlare di sé grazie a Fate/Grand Order Babylonia. Inoltre, sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Fate/Grand Order First Order.