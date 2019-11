Ub di Dragon Ball Super si mostra capace di controllare l'Ultra Istinto

Con l'uscita di Dragon Ball Super che si frappone tra la conclusione dell'arco narrativo di Majin Bu e la fine ufficiale che abbiamo visto in Dragon Ball Z, alcune cose rischiano di perdersi per strada o peggio, confondersi, se si tiene conto anche di Dragon Ball GT, serie non canonica dell'universo creato da Toriyama.

Tra queste vi è sicuramente il personaggio di Ub, la reincarnazione di Kid Bu. Colui che è destinato a divenire l'allievo prediletto di Goku e, quindi, futuro protettore del mondo e dell'interno universo. E se Dragon Ball GT, ci ha fornito una versione non canonica di quello che poteva essere il futuro del personaggio, in Dragon Ball Super, invece, è stato solo accennato e mostrato nel suo villaggio che si prende cura del fratellino. Ha sei anni e oltre a questo ancora non se n'è parlato apertamente.

Nell'ultima saga del manga, quella del Prigioniero della Pattuglia Galattica, abbiamo assistito a una scena della saga di Kid Bu nella quale si parlava del tempo in cui i poteri divini erano ancora divisi e non congiunti. Quando il Grande Kaiohshin aveva sconfitto lo stregone Moro, prima di essere assorbito da Kid Bu, motivo per il quale questi ha assunto l'aspetto grassoccio divenendo Fat Bu.

È proprio su questo filone, che un utente di Reddit ha voluto delineare un possibile futuro per Ub, attraverso la realizzazione di una fan art che non solo lo ritrae, ma gli conferisce anche il potere dell'Ultra Istinto, come lascito del suo maestro, il più grande che ci sia: Goku. Come potete vedere dal disegno in calce all'articolo, Ub ha gli occhi argentati e i capelli del medesimo colore e dice: "Un avvertimento... Sono stato allenato dal migliore!", mentre con aria spavalda affronta, in posizione di guardia, un possibile avversario.

Sebbene questa sia solo una fan art, considerando che Ub è la reincarnazione di Kid Bu non è da escludere che abbia potuto ricevere il potere divino e che quindi sia capace, un giorno, di utilizzare l'Ultra Istinto, capacità riservato agli dèi che, però, Goku è riuscito comunque a risvegliare.

Cosa ne pensate di questa opera d'arte? Vi piace? E per quanto riguarda Ub che futuro pensate lui possa avere? Fatecelo saperei nei commenti.

Per rimanere in tema è stata pubblicata una particolare fan art di Vegeta durante l'allenamento sul pianeta Yardrat.