Ub tornerà in questa saga di Dragon Ball Super? La situazione di Super Hero

Da quando Toyotaro e Toriyama hanno deciso di far percorrere al manga di Dragon Ball Super una storia propria, sono emerse molte sorprese. Dopo il Torneo del Potere ci sono state infatti due saghe inedite e uniche del fumetto, quella del prigioniero della pattuglia galattica, alias saga di Molo, e la saga del sopravvissuto cereleano, Granolah.

Durante la prima, proprio durante le fasi finali della storia della saga di Molo, è tornato un famoso personaggio che in molti si chiedevano quando sarebbe apparso. Per sconfiggere lo stregone malvagio, Goku ha fatto uso anche dei poteri di Ub. Il ragazzino è comparso brevemente, in appena un paio di tavole, per donare inconsapevolmente il ki divino a Goku, che ne aveva bisogno per controllare al meglio l'Ultra Istinto.

Il ragazzino però non è tornato durante la saga del sopravvissuto cereleano, che tra l'altro è avvenuta proprio su un altro pianeta, Cereal, e quindi non aveva modo di parteciparvi. Ma ora sappiamo che la saga attuale, prequel del film Super Hero, è ambientata completamente sulla Terra. Ub tornerà in questa saga di Dragon Ball Super?

La situazione ovviamente non è ben scolpita nella pietra. Ub non dovrebbe apparire fino al torneo tenkaichi, ma sappiamo anche che, nelle intenzioni di Toriyama, Super Hero segna proprio la fine del corso di Dragon Ball Z e pertanto la saga del manga potrebbe concludersi con l'atteso torneo, rivisto con i nuovi canoni. Toyotaro e Toriyama potrebbero così decidere di narrare la storia da super eroi di Goten e Trunks, poi narrare gli eventi propri del film e infine spostarsi sul torneo, in una saga unica che porterebbe anche Ub definitivamente nel cast. E a voi piacerebbe questo ritorno in maniera definitiva?

Non perdetevi la nostra recensione del film Dragon Ball Super: Super Hero.