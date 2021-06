Uccidete i vostri nemici con questo tenero peluche di Pochita da Chainsaw Man

I diavoli, già come si può intuire dal nome, non sono di certo esseri pacifici e belli da vedere. In ogni media in cui sono apparsi hanno aspetti mostruosi e una forza ineguagliabile, e in Chainsaw Man non sono da meno. Ma ogni diavolo ha anche un proprio carattere particolare, e nel corso del manga di Fujimoto conosciamo quello di Pochita.

Il cagnolino con una motosega al posto del naso che accompagna Denji durante Chainsaw Man è un concentrato di segreti che saranno rivelati pian piano durante la trama. Intanto però è diventato una vera e propria mascotte per il manga tanto che l'autore l'ha utilizzato per le pagine extra dei tankobon e per esprimere alcuni pensieri. Ma anche il merchandising ha approfittato della natura di questo diavolo particolare.

Ora potete farvi affiancare dal cagnolino motosega demoniaco per uccidere i vostri nemici in versione peluche. L'account ufficiale di Chainsaw Man ha condiviso un tweet che potete vedere in basso con le prime foto di questo Pochita, al completo di motosega, coda e maniglia. Purtroppo questo peluche di Chainsaw Man sarà disponibile soltanto in alcuni degli arcade center del Giappone. Se vi trovate nel paese del Sol Levante potreste provare a mettere le mani su questo pezzo di merchandising.

Intanto si attendono nuove informazioni sul manga di Chainsaw Man così come quelle sull'anime che potrebbero arrivare al MAPPA Festival di fine giugno 2021.