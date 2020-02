È ufficiale! Un adattamento animato di Diablo e Overwatch sono attualmente in produzione

Il BlizzCon 2019 ha attonito il pubblico dell'Anaheim Convention Center lo scorso novembre con l'annuncio di Diablo 4, riproponendo l'omonima saga hack 'n' slash con un nuovo titolo. Per restituire linfa vitale a uno dei franchise videoludici più famosi di sempre, la produzione non poteva non riservare una piacevole sorpresa ai fan.

Qualora vi siate persi l'annuncio del quarto titolo di Diablo, e l'annesso brutale gameplay, vi rimandiamo immediatamente al nostro speciale di approfondimento sulla storia di Lilith. Ad ogni modo, il nuovo gioco di Blizzard non sarà l'unico media a rimpolpare il celebre franchise, in quanto un adattamento animato di Diablo pare essere attualmente in produzione sotto le cure di Netflix.

La notizia breaking in questione è stata scovata tramite il profilo LinkedIn di Nick Van Dyk, vicepresidente degli Activision Blizzard Studio. Dalla descrizione di Van Dyk, dunque, viene confermato che un anime di Diablo è già in produzione è sarà curato con la stessa linea d'onda di Castlevania.

Sempre dal profilo del vicepresidente, inoltre, si rende noto che "ha prodotto e venduto una serie animata basata su Overwatch, il franchise Blizzard". In merito a quest'ultimo progetto non si hanno ulteriori informazioni, ma si vocifera di una produzione realizzata in computer grafica.

E voi, invece, vi aspettavate due serie televisive in merito a queste mastodontiche produzioni? Diteci la vostra opinione a riguardo, come sempre, con un commento nell'apposito spazio qua sotto.