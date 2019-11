Ufficiale, l'anime di Kingdom tornerà per una terza stagione!

Kingdom, il manga seinen di Yasuhisa Hara tanto popolare in Giappone, si è dimostrato nel corso degli anni un vero e proprio colosso del settore riuscendo a piazzare la bellezza di 40 milioni di copie con i suoi 55 Volumi. Oggi, a sorpresa, è stato annunciato il ritorno dell'anime, conclusosi nel 2014 con la controversa seconda stagione.

La notizia è stata condivisa in prima battuta su Twitter da Yankou Productions e riconfermata successivamente da Comicbook. Alcune voci di corridoio suggerirebbero la possibilità di un reboot, ma vista la corposità del manga e il lavoro svolto dal 2012 al 2014 da Studio Pierrot sembra molto più probabile l'ipotesi di una terza stagione.

Più nello specifico l'anime, composto da due stagioni rispettivamente da trentotto e trentanove episodi, si concluse anni fa con l'adattamento del capitolo 261, l'ultimo del Volume 24. Attualmente sono disponibili 55 Volumi e più di 620 capitoli, quindi un reboot richiederebbe un esborso di tempo non indifferente.

Le prime due stagioni di Kingdom vennero spesso criticate per via delle animazioni poco fluide, i combattimenti abbozzati e l'enorme quantità di pan-shot. L'annuncio comunque ha reso felici i fan, che non vedono l'ora di gustarsi il ritorno del giovane Xin.

Il 2019 in particolare è stato un anno in cui abbiamo assistito al ritorno di tanti anime fermi da tempo, come ad esempio Chihayafuru e Fruits Basket. Chissà quindi che questa "resurrezione" di Kingdom non riesca a dare alla serie nuovo spolvero.