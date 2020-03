È ufficiale: l'anime di The Seven Deadly Sins si rinnova per una quarta stagione

Bisogna essere onesti, ma con tutti i problemi che hanno caratterizzato la terza stagione di The Seven Deadly: Wrath of the Gods non era poi così scontato un annuncio tanto celere di una quarta serie. Ad ogni modo, sembra che le avventure dei 7 Peccati Capitali sul piccolo schermo siano destinate a durare ancora.

Mentre la terza stagione si scontra con gli ennesimi problemi di animazione, che questa volta hanno colpito Estarossa, la produzione continua a lavorare sul futuro del franchise. Inizialmente, infatti, era stato confermato che l'anime sarebbe terminato con The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, tuttavia, pare che la produzione abbia dovuto cambiare le cose in corso d'opera.

Mentre il manga continuava a oltranza la sua serializzazione, l'omonima trasposizione televisiva doveva far fronte all'eccessivo materiale da adattare e dai stretti tempi di produzione, motivo che ha spinto i fan a immaginare una conclusione dell'anime non poi così imminente. A svelare la nuova stagione è sempre Ryokutya, uno degli insider più popolari per via della fortissima veridicità dei propri leak, che aggiunge la data di debutto della quarta serie fissata a ottobre 2020.

Ad ogni modo, The Seven Deadly Sins: Fundo no Shinpan non è l'unico annuncio a sorpresa, in quanto Nakaba Suzuki ha rivelato, al termine dell'omonimo manga, il suo seguito intitolato "The Four Knights of Apocalypse". E voi, invece, immaginavate l'annuncio di una quarta stagione dell'anime così presto? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.