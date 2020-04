È ufficiale! Annunciato il ritorno di Berserk con un nuovo capitolo

Ci sono alcuni titoli che, nonostante procedano con una serializzazione irregolare, continuano ancora ad entusiasmare migliaia di appassionati in tutto il mondo. La travagliata pubblicazione di Berserk fa parte proprio di questa categoria di opere, caratterizzate da lunghe e massacranti pause.

Fermo dall'agosto del 2019, quando uscì il doloroso capitolo 359, Berserk non ha fatto sapere più nulla circa il ritorno del manga per diversi mesi, o almeno fino ad oggi. Infatti, i primi leak della rivista Young Animals hanno confermato quello che i fan attendevano da tempo: una data. Come riportano numerose fonti, il capolavoro di Kentaro Miura tornerà ufficialmente con il numero 09/10 del magazine, previsto al debutto il prossimo 24 aprile.

Come sempre, è probabile che verremo a conoscenza del contenuto del capitolo 360 qualche giorno prima del rilascio effettivo dell'episodio, vi suggeriamo dunque di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi le prossime novità in merito al mondo di Berserk. Ovviamente, non è stato ancora rivelato se il manga continuerà regolarmente nel numero subito successivo, ma vi terremo aggiornati qualora arrivassero nuove informazioni.

Vi invitiamo, nell'attesa dell'uscita del nuovo capitolo, a dare un'occhiata a queste immagini che mostrano l'evoluzione di Berserk in 24 anni. E voi, invece, siete contenti del ritorno del manga? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.