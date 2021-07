Ufficiale l'arrivo di Fire Force su Italia 2: a settembre il debutto dell'anime doppiato

La storia di Fire Force è vicina alla conclusione nel suo formato manga. Il noto fumetto di Atsushi Okubo, già autore di Soul Eater, ormai è alle battute finali, mentre il suo anime ancora no. L'adattamento preparato da David Productions ha avuto successo e per ora ha già due stagioni trasmesse.

Per ora l'anime è stato portato in Italia soltanto sottotitolato e proposto sui canali di Yamato Animation. Tuttavia a sorpresa negli scorsi giorni era arrivata la clamorosa indiscrezione di un debutto di Fire Force su Mediaset. La conferma è arrivata nelle scorse ore con la pubblicazione del palinsesto autunnale delle reti del Biscione.

Fire Force debutterà su Italia 2 a partire da settembre in prima visione, naturalmente doppiato come per ogni anime che viene proposto sulle reti televisive. Mediaset proporrà Fire Force ogni mercoledì sera dalle 21:20 alle 23:10, per un totale di circa 5 episodi a settimana. Così come è stato fatto per My Hero Academia, è possibile che vedremo entrambe le stagioni di Fire Force attualmente prodotte nella loro interezza.

Considerati i 48 episodi totali, l'anime di Fire Force dovrebbe accompagnare gli spettatori per una decina di settimane. Non sono state ancora date informazioni sui doppiatori e su chi si occuperà dell'adattamento. Siete contenti del nuovo arrivo su Italia 2?