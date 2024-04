È ufficiale: Baki avrà un sequel! Annunciato l'anime di Baki-Dou

Dopo il termine dell'anime di Baki su Netflix, la nota piattaforma di streaming non ci ha pensato due volte e ha immediatamente colto l'occasione per rinnovare il titolo per un sequel. Prossimamente arriverà Baki-Dou, il seguito ufficiale di Baki Hanma.

Per quanto riguarda Baki-Dou, al momento possediamo poche informazioni concrete sull'andamento della nuova stagione anime. Le uniche comunicazioni disponibili sono principalmente gli annunci ufficiali e le speculazioni degli appassionati, come riportato dalla pagina AniTrendz su X/Twitter. Al momento non esistono indicazioni precise sulla data di uscita della serie, ma ciò che è certo è che Baki-Dou è un sequel diretto di Baki Hanma.

La serie manga originale è composta in totale da 22 volumi ma è stata ulteriormente estesa con una "parte 2" di 17 volumi, offrendo dunque ampio materiale narrativo per la nuova stagione. La produzione dell'adattamento animato di Baki-Dou sarà ancora una volta curata dalla TMS Entertainment, garantendo una certa continuità stilistica e narrativa con le precedenti stagioni.

La trama di Baki-Dou vede l'eroe della serie, Baki Hanma, e i suoi amici perdere la motivazione di un tempo: ormai sono troppo forti per qualsiasi nemico e sembra inutile cimentarsi in nuovi combattimenti se si conosce già il corso degli eventi. Tuttavia, l'arrivo improvviso di un clone di Musashi Miyamoto riaccende la loro sete di battaglia. Nell'attesa dell'uscita di questo nuovo titolo perché non scoprire questo crossover fra Baki e Street Fighter 6?

