È ufficiale, Batman avrà un nuovo villain a partire da marzo 2020

Sono passati tre mesi dall'annuncio in cui fu confermato che lo scrittore Tom King avrebbe abbandonato Batman per dedicarsi a due nuovi progetti in uscita nel 2020. I fan erano curiosi di vedere come avrebbe lavorato al suo posto James Tynion IV e a quanto pare, si sono ritrovati di fronte ad un autore che non ha paura di tentare strade nuove.

Tynion dovrebbe avere a sua disposizione appena 15 capitoli prima della conclusione della serie e poco tempo fa annunciò a sorpresa il ritorno di Nightwing. Oggi, l'autore ha gettato altra carne al fuoco dichiarando che nel numero 90 di marzo debutterà un villain nuovo di zecca, chiamato The Designer (Il progettista).



La sinossi del capitolo 90 recita quanto segue: "Il misterioso genio criminale conosciuto come "Il progettista" ha riunito tutti i più grandi fuorilegge di Gotham per dare vita al "crimine perfetto". Batman farà di tutto per fermare il villain ma anche se dovesse riuscirci, potrebbe perdere tutto". The Designer sembrerebbe quindi essere un villain simile all'Enigmista, più propenso ad utilizzare il cervello rispetto alla forza bruta.

E voi cosa ne pensate? Vi intriga questo nuovo criminale? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne di più sui progetti di Tom King invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al nuovissimo Batman/Catwoman in uscita il prossimo gennaio.