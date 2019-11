Ufficiale, Beastars sarà disponibile su Netflix a partire da gennaio 2020

Poche settimane fa vi avevamo parlato dei problemi di trasmissione di Beastars, la serie di Paru Itagaki che sarebbe dovuta approdare in occidente grazie al simulcast di Netflix. L'anime non è mai stato disponibile sulla piattaforma streaming e dopo quasi un mese, è finalmente arrivato un aggiornamento ufficiale sulla data di uscita.

Come potete vedere in calce, la pagina Twitter della società americana ha risposto al seguente post del doppiatore statunitense Benjamin Diskin: "Ehi ragazzi di Netflix, sapete che vi adoro vero? Per favore localizzate Beastars anziché trasmetterlo unicamente in Giappone. Vorrei seguire le avventure del mio lupo preferito legalmente!" dichiarando: "Immaginiamo non sia troppo tardi per dirti che sarà la prima cosa che faremo nel 2020 allora..".

La data di uscita definitiva non è stata ancora confermata, ma è praticamente sicuro che potremo seguire le avventure del lupo Legoshi dal prossimo gennaio. La serie ha debuttato il 10 ottobre scorso in Giappone, quindi verranno distribuiti senza dubbio almeno i primi 12 episodi.

Per chi non conoscesse l'opera, ricordiamo che la sinossi di Beastars recita quanto segue: "In un mondo popolato da animali antropomorfi, erbivori e carnivori coesistono tra di loro. Per gli adolescenti della Cherryton Academy, la vita scolastica è piena di speranza, romanticismo, sfiducia e difficoltà. Il personaggio principale è Legoshi il lupo, un membro del club di recitazione. Nonostante il suo aspetto minaccioso, egli ha un carattere molto gentile. Per quasi tutto il corso della sua vita è stato oggetto della paura e dell'odio degli altri animali, ma presto si ritroverà ad essere più coinvolto nella sua vita scolastica e nel suo rapporto con i compagni di classe, che condivideranno anche il loro carico di insicurezze, riuscendo a trasformare piano piano la sua esistenza".

