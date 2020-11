È ufficiale, Chainsaw Man riceverà un panel alla Jump Festa: novità in arrivo?

Man mano che la sua pubblicazione continua, Chainsaw Man vende sempre di più e colpisce positivamente i lettori di Weekly Shonen Jump, che continuano a votarlo nei sondaggi settimanali. Il manga di Tatsuki Fujimoto è un concentrato di caos e imprevedibilità che finora ha tenuto i lettori di manga incollati alle pagine.

Tuttavia è pur vero che, nonostante la giovane età, Chainsaw Man sia vicino alla conclusione. Fujimoto ha infatti tenuto un ritmo sempre rapido nella narrazione e già dalla partenza del manga era chiaro che non avrebbe avuto vita lunghissima su Weekly Shonen Jump, ma si sarebbe piuttosto limitato a una corsa alla Death Note con una storia ricca di eventi e piacevole ma breve.

Nonostante questa fine in vista e una pubblicazione della durata di due anni, finora non è stata rivelata alcuna trasposizione in anime per Chainsaw Man. Forse per Shueisha e per le emittenti è troppo difficile piazzare un anime con contenuti del genere nei palinsesti, e ciò andrebbe a cozzare con i tanti costi di produzione e promozione. Eppure Chainsaw Man riceverà un panel alla Jump Festa 2020 che si terrà nella seconda metà di dicembre.

Ovviamente questo può voler dire tutto e nulla, con gli editor che potrebbero averlo piazzato solo per comunicare del finale in arrivo, ma è inutile dire che il pubblico e in particolare i fan si attendono l'annuncio di un anime per Chainsaw Man. Non resta che aspettare il 21 dicembre per scoprire se le attese saranno ripagate.