È ufficiale! Dal produttore di Your Name, Hello World arriva nei cinema italiani

Con un comunicato stampa pubblicato a sorpresa, Anime Factory ha annunciato il prossimo film di animazione nipponica che approderà nelle sale del Bel Paese. Dal produttore del successo globale di Your Name e dal regista di Sword Art Online, sta per debuttare nei cinema italiani Hello World, il nuovo film di Tomohiko Ito.

Dopo un emozionante trailer, che vi consigliamo caldamente di recuperare, l'uscita nelle sale giapponesi di Hello World durante la stagione autunnale ha riscosso un fortissimo clamore da parte del pubblico, forte anche della partecipazione del producer di Your Name. Ad ogni modo, l'approdo tutto italiano dell'ultima fatica di Tomohiko Ito è prevista in uno speciale evento cinema il 9, 10 e 11 marzo, esattamente tra un mese.

Per l'occasione, Anime Factory ha accompagnato l'annuncio con una locandina promozionale, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia. Ambientato nel 2027, la trama narra le avventure di Naomi Katagaki, un liceale con la passione per la lettura, alle prese con il disperato tentativo di salvare insieme al "sé stesso" del futuro Ruri Ichigyo, la futura fidanzata.

