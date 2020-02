Ufficiale la data di rilascio del capitolo 127 del manga L'Attacco dei Giganti

Come tutti i fan del manga L'Attacco dei Giganti sanno, ci stiamo rapidamente avvicinando alla conclusione delle vicende che coinvolgono Eren e i suoi amici. Il prossimo capitolo, il 127, uscirà in Giappone il 9 Marzo prossimo.

Non manca ormai molto alla conclusione della storia narrata sapientemente da Hajime Isayama e, prevedibilmente, ogni capitolo è davvero pregno di colpi di scena e momenti da pugni nello stomaco per gli appassionati. Nello scorso capitolo abbiamo lasciato Eren ancora intento nei suoi piani di distruzione, mentre il redivivo Levi cova piani di vendetta nei confronti di Zeke. Nel frattempo Armin Mikasa, Connie, Gabi, Falco ed Annie si riuniscono con Reiner nel tentativo di salvare il loro mondo dalla furia dei giganti. Ci riusciranno? O il manga di Isayama si chiuderà in modo tragico? Fateci sapere cosa vi aspettate dai prossimi decisivi capitoli con i vostri commenti.

Un processo creativo del genere deve comportare molto stress, infatti Hajime Isayama ha espresso il desiderio di riposarsi dopo la fine delle sue fatiche, come ha dichiarato scherzosamente in un commento allo scorso capitolo uscito sulla rivista Bessatsu Shonen magazine. Vi lasciamo, inoltre, con un bellissimo speciale che analizza i dieci anni di L'Attacco dei Giganti, della sua grande importanza storica nel panorama del manga giapponese e della sua influenza su altre opere contemporanee. Un manga che, quale che sia il suo finale, lascerà il segno.