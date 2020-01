Ufficiale, nell'episodio 12 di Pokémon sarà decretato l'allenatore più forte del mondo

Qual è l'allenatore Pokémon più forte in assoluto? Ci sono tanti nomi che potrebbero saltare in testa agli appassionati, ma a quanto pare avremo una risposta definitiva solo dopo la trasmissione dell'episodio 12. Il prossimo 9 febbraio infatti, andrà in onda la finale dell'attesissimo Pokémon World Championship, il torneo più importante di tutti.

Secondo quanto rivelato di recente, concorreranno per il titolo due degli storici campioni della serie: Lance e Dandel (anche conosciuto in occidente come Lion). Lance rappresenterà Kanto e si giocherà la battaglia finale utilizzando il suo Gyarados rosso, anziché il solito Dragonite. L'imbattibile campione della regione di Galar scenderà invece in campo con il suo iconico Charizard, per l'occasione pronto a sfruttare la forma Gigamax. Lo scontro favorisce sulla carta il Pokémon di tipo acqua, anche se a ragion del vero la serie di Pokémon ci ha insegnato ad aspettarci di tutto da parte dell'amatissimo starter di fuoco.

Nel caso in cui non l'aveste ancora letta, vi ricordiamo che sinossi della puntata recita quanto segue: "Il professor Sakuragi ha dato ad Ash e Go dei biglietti per la finale del Pokémon World Championship, torneo che decreterà l'allenatore migliore. I due si dirigono quindi verso la regione di Galar per vedere di persona lo scontro".

Ash Ketchum non ha certo rinunciato all'ambizione di diventare il numero uno, ma attualmente il suo nuovo team è tutt'altro che completo. I nostri eroi riposeranno dunque per due weekend di fila, visto che l'episodio 11 di Pokémon 2019 sarà interamente dedicato a Koharu.

E voi cosa ne pensate? Chi vincerà?