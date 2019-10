Ufficiale, il famoso manga yaoi Umibe no Étranger riceverà un adattamento anime nel 2020!

Umibe no Étranger, uno dei migliori manga yaoi dell'ultimo decennio, riceverà un adattamento anime a partire dall'estate del 2020 secondo quanto dichiarato dall'etichetta di Fuji Tv "Blue Lynx". Le informazioni a riguardo sono ancora poche, ma in cima all'articolo potete trovare il video d'annuncio condiviso su YouTube nella giornata di ieri.

Umibe no Étranger segue la storia di due ragazzi, Shun Hashimoto e Mio Chibana. Il primo è uno scrittore omosessuale residente nell'isoletta di Okinawa, in Giappone. Dopo aver fatto coming out proprio nel giorno del matrimonio, Shun decide di abbandonare fidanzata e famiglia scappando e ritrovandosi nella stessa spiaggia in cui si trova Mio. Tra i due nasce subito un'amicizia ma il secondo, depresso per la propria situazione familiare e in procinto di trasferirsi, decide di salutarlo promettendogli di chiamarlo al telefono. Dopo anni passati senza sentirsi, i due si incontrano di nuovo.

Studio Hibari si occuperà dell'adattamento, seguendo le direttive del regista e sceneggiatore Akiyo Ohashi. La mangaka giapponese Kanna Kii si occuperà personalmente del character design e supervisionerà l'opera.

Umibe no Étranger è un manga yaoi, ovvero improntato su rapporti omosessuali tra i protagonisti. In Giappone è abbastanza comune e viene solitamente adottato dalle mangaka donne per realizzare storie indirizzate ad un pubblico femminile. Recentemente il genere tornato in voga grazie all'anime Given.

