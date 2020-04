Ufficiale, Konosuba si concluderà il 1° maggio con l'uscita del Volume 17

Ora è ufficiale, il 1° maggio 2020 saluteremo definitivamente Kazuma, Aqua, Megumin e Darkness. Kadokawa, l'editore responsabile per la distribuzione della serie di romanzi di Konosuba, ha infatti confermato che il Volume 17 sarà anche l'ultimo, e che l'autore Natsume Akatsuki si concentrerà sul nuovo progetto Combatants Will Be Dispatched!.

La serie è recentemente tornata sotto i riflettori grazie all'ottimo adattamento cinematografico, distribuito in Giappone il 20 agosto 2019 ed in America nel novembre dello stesso anno. Il film è un sequel della serie televisiva curata da Studio Deen, attualmente ferma alla seconda stagione. La pellicola ha adattato gli eventi del Volume 5 della serie di romanzi, dunque ci sarebbe spazio per la realizzazione di altre sei stagioni della serie televisiva, ammesso che i ragazzi di Deen decidano di proseguire i lavori.

Nel caso in cui non la conosceste, la light novel racconta le avventure di Kazuma Sato. Il ragazzo, dopo essere morto prematuramente in un incidente, incontra nell'aldilà la dea Aqua, la quale gli offre la possibilità di essere reincarnato in un mondo fantasy dove potrà andare all'avventura portandosi dietro solo un singolo oggetto. Nonostante gli vengano proposti strumenti e abilità leggendarie, Kazuma sceglie però di farsi accompagnare dalla stessa Aqua, la quale dimostrerà quasi fin da subito di essere decisamente inutile.

