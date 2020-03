Ufficiale, Kratos torna in God of War: Fallen God, il comics prequel del videogame per PS4

Dark Horse Comics ha recentemente presentato God of War: Fallen God, una nuova serie di fumetti ambientata nell'universo creato da Cory Barlog, e più precisamente tra il terzo capitolo ufficiale della serie videoludica (quinto, se si considerano Betrayal e Chains of Olympus) e il God of War del 2018 pubblicato in esclusiva per Playstation 4.

God of War: Fallen God sarà scritto da Chris Roberson (iZombie, God of War), disegnato da Tony Parker (God of War, This Damned Band) e colorato da Dan Jackson (The Strain, The True Lives of the Fabulous Killjoys). In calce potete dare un'occhiata alla Cover del primo numero, realizzata dal talentuoso Dave Rapoza.

Il team sopracitato ha già lavorato ad una miniserie prequel di God of War 4, distribuita in quattro numeri da Dark Horse Comics nella collector's editions del videogioco. La nuova serie tuttavia dovrebbe essere più longeva, aggiungere ulteriori porzioni di storia e svelare qualche chicca per tenerci compagnia fino all'uscita del prossimo capitolo della serie videoludica. Il primo numero sarà pubblicato il 24 giugno 2020.

La sinossi della serie recita quanto segue: "God of War: Fallen God segue le avventure di Kratos dopo la sconfitta di Zeus. Credendo di essere finalmente libero, il Dio della guerra decide di viaggiare fino al deserto in modo da distanziare il più possibile la sua vecchia casa. Kratos scatena la sua furia contro l'unico avversario rimastogli: se stesso. Ma una battaglia contro sé è impossibile da vincere e porta solo ad un risultato, la pazzia".

