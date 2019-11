Ufficiale, il manga di Rin Mikimoto 'Un bacio a mezzanotte' si concluderà con il Volume 12

L'undicesimo e ormai penultimo volume del manga di Rin Mikimoto Kiss Me at the Stroke of Midnight (Un bacio a mezzanotte nella versione italiana), ha rivelato ai fan che le avventure della giovane Hinana si concluderanno nella primavera del 2020, con la pubblicazione del Volume 12.

Mikimoto aveva già suggerito la conclusione della sua opera magna lo scorso settembre, quando durante un'intervista affermò che l'ultimo capitolo sarebbe stato distribuito "nei mesi a seguire". Il fumetto lo scorso anno finì addirittura in nomination nella categoria "Miglior shojo" ai Kodansha Manga Awards, piazzandosi alle spalle di Perfect World di Rie Aruga.

La sinossi dell'opera, secondo quanto riportato dalla casa editrice giapponese, recita quanto segue: "C’è spesso differenza tra l’immagine – anche positiva – che gli altri si fanno di noi e i nostri più intimi desideri: lo sa bene Hinana, la studentessa modello che vorrebbe vivere a tutti i costi una meravigliosa storia d’amore… ce la farà a trasformare il suo sogno in realtà? Hinana è una brillante studentessa che gode della stima di tutti, e nessuno sospetta che il suo più grande desiderio sia vivere una storia d’amore da favola. Il giorno in cui il bellissimo attore Kaede Ayase capita nella sua scuola per le riprese di un film, la sua monotona quotidianità viene improvvisamente sconvolta, e ha inizio per lei una vita da vera Cenerentola... o forse no?". Vi ricordiamo che in Italia il manga è distribuito da Edizioni Star Comics.

