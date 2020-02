È ufficiale: nessun nuovo doppiaggio per i film 'Ghibli' su Netflix, resta Cannarsi

Gli adattamenti di Gualtiero Cannarsi sono un tema molto sentito dalla community italiana legata all'animazione nipponica, soprattutto a causa del disastro con il doppiaggio di Neon Genesis Evangelion.

In molti, in realtà, si aspettavano e speravano che Netflix realizzasse una versione interamente nuova dei famosi lungometraggi. Tuttavia, siamo costretti a informarvi che gli adattamenti di Gualitero Cannarsi, firmati da Lucky Red, sono le versioni scelte dal colosso dello streaming on-demand. A tale scelta, ovviamente, non sono mancate alcune polemiche in merito ai precedenti con Evangelion, eppure non possiamo non prendere in considerazione l'ipotesi che dietro tale scelta ci sia Wild-Bunch, la società che si occupa dei diritti internazionali dello Studio Ghibli al di fuori dall'Asia.

Ciononostante, seppur la mano di Cannarsi sia particolarmente individuabile in qualsiasi suo lavoro, salvo casi eccezionali di gioventù, non possiamo non consigliarvi la visione delle pellicole che hanno reso grande l'animazione nipponica. A tal proposito, i sottotitoli italiani non differiscono largamente dal doppiaggio, ma se ascoltare frasi articolate rende suscettibile la vostra visione allora quest'ultima potrebbe essere una valida alternativa.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa scelta di recuperare gli storici adattamenti di Gualtiero Cannarsi nei capolavori dello Studio Ghibli? Si tratta di una scelta voluta o di una limitazione dei diritti? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.