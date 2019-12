Ufficiale, il remake di Holly & Benji arriverà su Italia 1 il prossimo 23 dicembre!

L'anime di Holly & Benji ha segnato l'infanzia di molti di noi, oltre ad ispirare grandi campioni come Gianluigi Buffon ad intraprendere la carriera calcistica. I fan italiani aspettavano da tempo un ritorno della serie animata, e secondo quanto confermato pochi minuti fa da Mediaset, i loro desideri saranno esauditi proprio sotto Natale.

Le buone notizie però non finiscono qui, visto che secondo quanto dichiarato dall'emittente a essere trasmessa non sarà la serie classica del 1983 ma il suo remake, intitolato Capitan Tsubasa e trasmesso per la prima volta in Giappone nell'aprile del 2018.

La serie, composta da 52 episodi, arriverà su specifica richiesta dell'autore con il nome ufficiale, e non con le classiche diversificazioni effettuate dai doppiaggi esteri. Questo vuol dire che anche in Italia, dove l'anime è conosciuto come Holly & Benji, sarà conservato il titolo originale Capitan Tsubasa e saranno modificati tutti i nomi dei personaggi: Oliver Hutton diventerà quindi Ozora Tsubasa e Benjamin Price Wakabayashi Genzo. Claudio Moneta sarà il direttore del doppiaggio, mentre Renato Novara presterà la voce al protagonista.

L'appuntamento con il primo episodio è il 23 dicembre alle 13:45 su Italia 1. Le puntate saranno trasmesse giornalmente dal lunedì al venerdì.

E voi cosa ne pensate? Guarderete questo remake? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne qualcosa in più invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Capitan Tsubasa.