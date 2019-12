È ufficiale la seconda stagione di World Trigger, serie creata da Daisuke Ashihara

Le indiscrezioni su World Trigger dei giorni scorsi si sono rivelate esatte: l'opera ideata da Daisuke Ashihara riceverà una seconda stagione di puntate inedite che ci riporterà a Mikado City insieme a Yuma, Osamu e gli altri.

L'annuncio è stato condiviso da Toei Animation durante il Jump Festa, evento dedicato alla celebre rivista Weekly Shonen Jump, momento salutato con grande entusiasmo da tutti i fan dell'opera. Il cast principale sarà doppiato nuovamente da Tomo Muranaka, Yuuki Kaji, Nao Tamura, Yuichi Nakamura e Nobunaga Shimazaki, in Giappone gli episodi andranno in onda nel canale televisivo TV Asahi, anche se per adesso non conosciamo ancora il numero di puntate o una indicativa data di uscita.

Nel frattempo continuano i problemi di saluti dell'autore di World Trigger, che è stato costretto a sospendere per diverse settimane il suo lavoro a causa di complicazioni dopo un'operazione chirurgica, oltre che per i problemi causati dalla spondilosi cervicale, che ha bloccato il mangaka dal poter continuare la sua serie per due anni, dal 2016 al 2018. I fan potranno così continuare a godersi la storia creata dall'autore giapponese grazie a questi episodi inediti, in Italia la serie è disponibile nel catalogo di CrunchyRoll, sito streaming in cui sono presenti le 73 puntate dello show animato.