Ufficiale, la prima serie anime di Berserk tornerà su Sky a gennaio

Buone notizie per tutti i fan dei grandi classici perché Berserk, il famoso anime di Studio OLM, tornerà in tv con la sua prima stagione a partire da gennaio 2020. La serie approdò per la prima volta in Italia nei primissimi anni 2000 grazie agli sforzi di Yamato Video e ora, quasi vent'anni dopo, è stato confermato il suo ritorno sul canale 133 di Sky.

La notizia è stata confermata dal profilo social di Man-Ga, l'emittente televisiva di Sky dedicata all'animazione giapponese. Il canale tv è stato aperto in collaborazione con la stessa Yamato Video, dunque non è certo una sorpresa il ritorno di un prodotto così famoso.

Vi ricordiamo che la prima stagione anime di Berserk, distribuita in Giappone tra il 1997 e il 1998, ottenne un giudizio estremamente positivo da parte di critica e pubblico, che ne elogiarono il coraggio e la crudezza. Le opere successive tuttavia subirono un drastico calo sul fronte delle animazioni, soffrendo il passaggio in CGI e finendo velocemente nel dimenticatoio.

Sky non si è esposta sul problema censure, dunque è molto probabile i 25 episodi che compongono la prima stagione non subiscano tagli di alcun tipo.

E voi cosa ne pensate? Farete questo tuffo nel passato? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui vogliate recuperare il resto del materiale invece, vi ricordiamo che è disponibile da quasi un anno l'edizione home video della trilogia cinematografica di Berserk.