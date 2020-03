Ufficiale, la serie anime Bofuri è stata rinnovata per una seconda stagione

Bofuri è stata sicuramente una delle maggiori sorprese della stagione invernale. Dopo 12 episodi pregni di azione e divertimento, l'anime di Silver Link è riuscito a conquistare il favore di pubblico e critica, guadagnandosi con largo anticipo il rinnovo per una seconda stagione.

L'anime si è concluso il 25 marzo 2020 con la trasmissione del dodicesimo ed ultimo episodio, e la conferma della prosecuzione dell'adattamento è arrivata poche ore dopo la trasmissione del season finale. L'opera originale di Yuumikan conta attualmente 9 Volumi disponibili, un numero più che sufficiente per permettere la realizzazione di altre dodici puntate.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, la serie di romanzi narra le avventure di Kaede Honjou, una ragazzina che decide di lanciarsi in un videogioco VRMMO fantasy estremamente famoso. La giovane, terrorizzata dall'idea di farsi male, decide di creare un avatar di nome Maple e di utilizzare tutti i punti abilità in difesa. Il suo personaggio diventa quindi lento, con pochissimo potenziale offensivo e incapace di utilizzare la magia. D'altro canto, l'enorme resistenza della ragazza le impedisce di provare dolare, e tutti gli attacchi dei nemici finiscono per provocarle zero danni.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti di questo rinnovo? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che potete vedere Bofuri gratuitamente su Yamato Animation e che tra gli altri rinnovi importanti, è da poco stata confermata la quarta stagione di The Seven Deadly Sins.