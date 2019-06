Ufficiale: la sigla de I Cavalieri dello Zodiaco: Saint Seiya sarà 'Pegasus Fantasy'!

"Dakishimeta kokoro no kosumo". Oppure, per chi ha amato l'adattamento italiano: "Pegasus verrà, con i quattro amici eroi". È il primo verso della celebre canzone Pegasus Fantasy, storica sigla iniziale dell'anime classico de I Cavalieri dello Zodiaco. Abbiamo appreso in queste ore che anche il remake Netflix avrà il brano come tema d'apertura!

A svelarci questa piacevole novità è come sempre la pagina insider Taizen Saint Seiya, che ha riportato la notizia impreziosendola con nuove e interessanti informazioni. Purtroppo quella che avremo il piacere di ascoltare come sigla iniziale delll'anime in CGI non sarà la versione originale, né tanto meno verrà cantata in giapponese.

Sembra, infatti, che Netflix proporrà una versione internazionale per tutti i Paesi del mondo: il nuovo Pegasus Fantasy sarà quindi una reinterpretazione in lingua inglese ad opera della band nota con il nome di The Struts.

Insomma, non sarà l'edizione italiana, né avremo la possibilità di ascoltare la melodia con le strofe cantate in lingua nipponica, ma perlomeno possiamo ritenerci soddisfatti della scelta da parte di Netflix di conservare un brano leggendario ed iconico come Pegasus Fantasy.

Qual è la vostra sigla preferita de I Cavalieri dello Zodiaco? Ricordiamo che l'anime debutterà il 19 luglio su Netflix e che di recente sono trapelate informazioni sulla trama di Saint Seiya e sul cameo di Ioria.