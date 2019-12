È Ufficiale! Super Dragon Ball Heroes si rinnova per una seconda stagione

Dopo un'attesa asfissiante, quasi spasmodica, il Jump Festa 2020 è iniziato in pompa magna. Com'era stato preannunciato, il panel dedicato a Dragon Ball Super non si è fatto mancare alcune sorprese, anche molto sostanziose. La prima di queste, ovviamente, non poteva che entusiasmare i fan.

Finalmente Gogeta è sceso sul campo di battaglia nell'episodio 18 di Super Dragon Ball Heroes, la trasposizione televisiva dell'omonimo videogioco non canonico. Il suo debutto, accompagnato da un fortissimo clamore del pubblico, è risultato in uno scontro entusiasmante con Ultimate Hearts, lo sterminatore di divinità.

Nonostante l'esplosione della puntata, il Jump Festa 2020 ha riservato un altro gradevole annuncio. La seconda stagione di Super Dragon Ball Heroes è infatti stata annunciata ed è prevista al debutto durante il mese di marzo. La nuova saga adatterà l'arco narrativo intitolato "Big Bang Mission", accompagnando l'omonimo aggiornamento primaverile. All'interno della seconda stagione, inoltre, comparirà persino l'affascinante trasformazione "Mastered Ultra Istinto" di Goku, ammirata la prima volta nelle fasi finali del Torneo del Potere.

Eventuali annunci in merito al franchise arriveranno nella giornata di domani, durante il secondo panel dedicato al mitico capolavoro di Akira Toriyama. Nel frattempo, vi rimandiamo alla sinossi dell'episodio 18 di Super Dragon Ball Heroes. E voi, invece, siete contenti dell'annuncio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.