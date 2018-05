UFFICIALE: The Promised Nevrland riceverà il tanto agognato adattamento anime!

The Promised Neverland di Kaiu Shirai e Posuka Demizu è una delle tante serie pubblicate Weekly Shonen Jump di Shueisha, ma il successo del manga è cresciuto a tal punto che alcuni fan considerano l'opera come uno dei nuovi pilatri della rivista. Dato il riscontro positivo di critica e pubblico, un adattamento anime era solo questione di tempo.

I fan di The Promised Neverland hanno chiesto per molto tempo un adattamento anime del loro manga preferito e, dopo le insistenti voci circolate in rete nelle scorse settimane, la serie ha ufficialmente confermato che il tanto agognato anime si farà.

Come è possibile vedere nell'immagine in calce ala notizia, sulla copertina del numero del 28 maggio di Weekly Shonen Jump di Shueisha, The Promised Neverland ha confermato che effettivamente ci sono dei lavori in corso per la produzione di una serie anime ispirata al manga.

Lo studio CloverWorks lavorerà al progetto, ma al momento non ci sono conferme ufficiali su cast e staff dell'adattamento animato. Tuttavia, in rete è apparsa una lista di possibili nomi che potete trovare di seguito:

Produttore: Yuichi Fukushima

Regista: Kyohei Ishiguro/Yoshitoshi Shinomiya

Character Design: Masayoshi Tanaka

Animation Production: CloverWorks

la lista non è stata confermata, ma l'anime di The Promised Neverland è in dirittura d'arrivo, e questo basta per ora.