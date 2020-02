Ufficiale: The Seven Deadly Sins finirà col volume 41, l'autore prepara i prossimi lavori

Quando un'opera si conclude dopo tanti anni di pubblicazione, che sia stata parecchio apprezzata o no, inevitabilmente creerà un buco nel cuore di tanti lettori. The Seven Deadly Sins è proseguito su Weekly Shonen Magazine per oltre sette lunghi anni, ma sta per giungere a conclusione entro poche settimane.

Dopo la prima comunicazione presente sulla copertina di The Seven Deadly Sins volume 40 in cui Nakaba Suzuki menzionava la fine prossima, la conferma arriva ufficialmente anche nelle ultime pagine del tankobon in questione. Un fan ha infatti fotografato le ultime pagine dove viene anticipato dalla casa editrice che il volume 41 di The Seven Deadly Sins sarà l'ultimo.

Vuol dire che la storia, ora arrivata al capitolo 341 con i Sins in una nuova saga, si concluderà tra poco più di un mese. Il volume 41 infatti potrebbe concludersi con il capitolo 345 che, considerata anche la pausa che farà il manga la prossima settimana, implica un termine della pubblicazione su rivista tra circa quattro settimane. La cifra potrebbe leggermente cambiare a seconda delle idee di editore e autore che potrebbero confezionare un volume finale leggermente più lungo.

Il manga ha ancora qualche racconto da narrare, ma Nakaba Suzuki ha affermato che in futuro arriveranno storie extra sui personaggi di The Seven Deadly Sins mancanti. Tuttavia, conferma che ciò non arriverà prima dell'inizio della pubblicazione di una nuova opera, confermando che sta iniziando a gettare le basi del lavoro futuro.

Tra alti e bassi, The Seven Deadly Sins ha sicuramente conquistato il favore del pubblico nel corso dell'ultimo decennio. Cosa vi aspettate di vedere per il finale dell'opera e nel prossimo manga di Nakaba Suzuki?