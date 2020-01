È ufficiale: The Walking Dead è il più venduto fumetto del decennio

The Walking Dead non ha bisogno di molte presentazioni, poiché siede da tempo nell'Olimpo del panorama editoriale statunitense legato al mondo fumettistico. Il capolavoro di Robert Kirkman, nel bene e nel male, ha tracciato un profondo solco nel mastodontico genere post-apocalittico.

L'umanità lotta con le unghie e con i denti nel disastro che ha drasticamente trasformato i morti in creature viventi, anche a costo di espandere l'immaginario di The Walking Dead con nuove comunità. Ad ogni modo, il mastodontico fumetto di Kirkman ha primeggiato in un decennio all'insegno di opere dalla portata straordinaria, soprattutto se rapportato al confronto con il colosso statunitense Marvel e DC Comics.

Il celebre portale "Previews World" ha rivelato quali sono i 10 più volumi più venduti del decennio in un articolo speciale, confermando che The Walking Dead domina incontrastato la classifica con numerosi volumi, a partire dalla posizione riscossa dal primo numero. La lista in questione, dunque, segue:

The Walking Dead 1; Saga 1; Batman The Killing Joke; The Walking Dead 2; Saga 2; Watchmen; Civil War; Saga 3; The Walking Dead 3; Dark Knight Returns;

A tal proposito, è interessante notare come il capolavoro di Robert Kirkman detiene 3 posizioni nell'ambita classifica, certificando ancora una volta l'imponente successo di un'opera che ha cambiato radicalmente l'immaginario survival. E voi, invece, vi aspettavate un risultato simile? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.