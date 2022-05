Ufficiale, torna iDOL: lo spettacolo musicale di Emanuela Pacotto con un ospite speciale

Per chi non avesse mai sentito parlare di iDOl, quest'ultimo si tratta di un progetto che ha visto la luce nel 2012 quando compì il suo debutto durante il Lucca Comics and Games. L'idea venne riproposta nel 2017 al Cartoons on the Bay, tuttavia dopo altri 5 anni Emanuela Pacotto è pronta a tornare con la terza edizione insieme ad un ospite d'eccezione.

Sia Giorgio Vanni che Emanuela Pacotto sono due volti noti nel mondo degli anime in Italia, non soltanto per le sigle e per i personaggi interpretati ma anche per i loro progetti originali, basti pensare a Favolananna della doppiatrice di Jessie.

La terza edizione di iDOL, con Giorgio Vanni ospite speciale della manifestazione, si terrà all'interno del Cartoons on the Bay il prossimo giovedì 2 giugno a Pescara, più precisamente in Piazza della Rinascita a partire dalle ore 18. Si tratta di uno spettacolare concerto, ideato e progettato dal produttore Max Coltorti, in cui verranno proiettati dei video con alcune delle scene più popolari e doppiate in Italiano per riviverle insieme ai fan, il tutto ovviamente a suon delle sigle più famose dei cartoni animati. In calce alla notizia potete dare un'occhiata più da vicino al progetto grazie al trailer pubblicato sul canale ufficiale di Emanuela Pacotto. La storica voce di Bulma, inoltre, ha spiegato l'evento rivelando quanto segue:

"Nella cultura giapponese, il termine “idol” si riferisce a un adolescente che diventa molto popolare nel mondo dello spettacolo soprattutto in virtù del suo aspetto esteriore. Nel tempo questo fenomeno si è “evoluto” soprattutto all’interno delle produzioni di animazione e l’idol è diventato interprete e protagonista degli stessi “anime” (i cartoni animati giapponesi). A interpretare queste sigle sono spesso gli stessi doppiatori/cantanti ai quali viene poi affidato il compito di partecipare agli show, concerti, musical."

