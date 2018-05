Ufficiale, VVVVID ha acquisito la Stagione 3 di My Hero Academia, oggi i primi 2 episodi!

Finalmente è arrivato l'annuncio che tutti i fan italiani della terza stagione di My Hero Academia stavano aspettando: la piattaforma streaming VVVVID ha acquisito la licenza per lo streaming dei nuovi episodi dell'adattamento anime al manga di Kohei Horikoshi! Vediamo insieme tutti i dettagli sui piani per il simulcast.

VVVVID ha annunciato l'acquisizione per i diritti dello streaming legale e gratuito di My Hero Academia Stagione 3 sulla propria piattaforma tramite i suoi canali social: è da Facebook che arriva il post con la notizia, infatti.

L'editore, in collaborazione con Dynit, ha anche reso noto che la trattativa con il licensor per acquisire lo streaming in Italia non è stata facile e impone comunque dei rigidi paletti alla piattaforma per lo streaming e il piano del simulcast: inizialmente gli accordi prevedevano che i primi 18 episodi fossero gratuiti, mentre i restanti sarebbero stati visibili soltanto da chi sottoscrive un abbonamento.

In seguito, nei commenti al post, VVVVID ha chiarito la questione e fornito ulteriori aggiornamenti: tutti gli episodi della serie, che saranno in totale 25, saranno gratuiti. Tuttavia, arrivati al 19° episodio, VVVVID sarà costretta a rimuovere dai precedenti 18 quelli votati dalla Community come i meno interessanti dal punto di vista grafico o narrativo, rendendoli disponibili solo a pagamento.

La compagnia si scusa con tutta la sua community per le scelte che non soddisfano tutti i fan, ma ha affermato che è stato fatto il possibile per "strappare" i diritti dell'anime di Studio Bones al Licensor. In ogni caso, VVVVID inizierà subito la corsa al simulcast della serie, trasmettendo i primi due episodi a partire dalle ore 18:00 di oggi, venerdì 18 maggio.