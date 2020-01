Ufficializzata la data di uscita di L'Attacco dei Giganti 126, arriverà prima del solito

Mese dopo mese, L'Attacco dei Giganti di Hajime Isayama ha proseguito nel racconto del mondo di Eren Jaeger. L'invasione sconosciuta dei giganti, esseri alti dai 3 ai 15 metri, improvvisamente assunse pieghe inedite per gli umani, che si ritrovarono difronte a un gigante colossale. Da lì però poi nacquero varie vicende che ci portano a oggi.

Il capitolo 125 di L'Attacco dei Giganti è stato pubblicato solo ieri su Bessatsu Shonen Magazine, rivista contenitore di Kodansha che ogni mese condivide le storie di quest'opera e di tante altre. Il prossimo numero, che porterà naturalmente il prosieguo della storia col capitolo 126, esordirà a febbraio, ma un po' prima del solito.

Se infatti solitamente la rivista Bessatsu Shonen Magazine viene pubblicato il 9 di ogni mese, a febbraio 2020 il numero 03 sarà pubblicato il giorno 7. Pochi giorni di anticipo, ma sicuramente i fan saranno felici di poter godere prima dell'opera che ormai sta sciogliendo gli ultimi nodi di trama facendo raggruppare tutti i personaggi verso l'atteso finale.

L'Attacco dei Giganti proseguirà nel 2020, ma il mangaka Hajime Isayama ha già dichiarato che vorrebbe terminare il manga proprio nel corso dell'anno solare, forse in tempo per la preparazione della stagione 4 in arrivo a ottobre 2020.