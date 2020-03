Un giorno in ufficio per i personaggi di Dragon Ball: Goku e gli altri diventano salaryman

Con gli anni, i personaggi di Dragon Ball sono spesso usciti dai loro mondi per andare a vestire altri panni secondo le fantasie del fan di turno. Infatti, in numerose fan art, i protagonisti dell'universo delle sette sfere sono stati estrapolati dal loro contesto per fantastici mash up come capitato a Piccolo in versione Lanterna Verde.

Ma cosa succederebbe se invece i personaggi più amati di Dragon Ball arrivassero nel mondo reale e finissero per fare i salarymen, ovvero gli impiegati nelle aziende giapponesi? Un disegno di Hammar_Docouf pubblicato su Reddit cerca di svelare questo arcano.

Come possiamo vedere in calce, il disegno ritrae i guerrieri che tanto amiamo in un ambiente realistico: a destra vediamo Vegeta, appena arrivato in ufficio e col telefono in mano, notare che il Maestro Muten sta facendo di tutto tranne che lavorare. Yajirobei e Piccolo sono lì vicino a parlare, mentre Cell lavora con una mascherina sulla bocca, come succede spesso negli uffici delle compagnie orientali. Goku invece si rilassa sdraiandosi sulla sua sedia mentre Chichi è proprio alle sue spalle nelle vesti di segretaria.

In secondo piano si possono notare tanti altri personaggi come Bulma, C-18, Dodoria, Zarbon, la squadra Ginew, C-16 e C-17, finendo con uno strano Freezer che levita in aria mentre cerca di abbassarsi la gonna. Cosa ne pensate di questa simpatica fan art di Dragon Ball?

Purtroppo i fan dell'anime sono stati costretti a salutare una voce storica: da pochi giorni ci ha infatti detto addio la voce giapponese del Maestro Muten.