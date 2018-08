Ufo Robot Goldrake, aspettando l'edizione Blu-ray italiana ecco l'anteprima video

Il classico robotico Ufo Robot Goldrake, basato sull'omonimo manga di Go Nagai sarà disponibile presto in versione rimasterizzata HD nel nostro paese.

La Yamato Animation ha condiviso, un paio di giorni fa, sul canale ufficiale YouTube e su Facebook, una piccola anteprima dell’edizione Blu-ray della serie storica animata Ufo Robot Goldrake disponibile a partire da novembre prossimo in tre cofanetti DVD. Il secondo box uscirà a dicembre 2018.

Sarà un grande lavoro quello dei tecnici di Yamato Video, in quanto si tratterà di una edizione rimasterizzata con video upscalato in alta definizione a 1080p. Al momento non ci sono versioni HD in giapponese della serie.

L’opera contiene il doppiaggio storico rimasterizzato, con sottotitoli fedeli all'originale, sigle della versione TV italiana e un booklet esplicativo con i disegni preparatori.

La serie di genere mecha, basato sul manga di Go Nagai, è stata prodotta dallo studio Toei Animation ed è andata in onda tra il 1975 e il 1977. In Italia il doppiaggio storico è stato trasmesso sul piccolo schermo per la prima volta nel 1978. Un secondo doppiaggio, più fedele all'originale, è stato realizzato nel 2005. La serie è stata anche trasmessa su Man-Ga.

Queste sono le notizie che ti fanno tornare bambino, quando accendevi la tv e seguivi le avventure di questi mega robot. Chi di voi ha visto la serie? Vi è piaciuta?