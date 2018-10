UFO Robot Goldrake e Planet Robot Danguard tra le uscite home video di novembre

Koch Media ha annunciato le novità Home Video previste per il mese di novembre, che a quanto parte ci permetterà di accogliere nelle nostre collezioni i cofanetti di UFO Robot Goldrake, Planet Robot Danguard e Il Tulipano Nero - La Stella della Senna.

Proposto sia in formato DVD che per la prima volta in edizione Blu-ray disc, il cofanetto di Goldrake conterrà tutti gli episodi della storica serie televisiva. I cofanetti di Planet Robot Danguard e Il Tulipano Nero - La Stella della Senna, invece, saranno proposti solo in edizione DVD. Tutti e tre gli anime invaderanno gli scaffali dei migliori negozi d’Italia a partire dal prossimo 22 novembre.



Di seguito vi proponiamo le schede tecniche dei suddetti prodotti targati Koch Media e Yamato Video.

UFO ROBOT GOLDRAKE

GENERE: Anime

FORMATO: DVD, Blu-Ray

DATA D'USCITA: 22/11/2018

"In seguito all’invasione del suo pianeta natale da parte delle truppe di Re Vega, il principe Duke Fleed si vede costretto a fuggire sulla Terra a bordo del suo robot spaziale Goldrake. Spaesato e ferito, Duke Fleed viene accolto dal dottor Procton, il direttore dell’istituto di ricerche Spaziali. Oltre a curarlo lo spaccia anche per suo figlio Actarus. Nel frattempo passano 8 anni e Re Vega arriva ad invadere anche la Terra. Actarus torna quindi a bordo del suo fedelissimo Goldrake e insieme allo storico pilota del Mazinga Z Koji Kabuto, inizia una lotta feroce contro gli invasori."

PLANET ROBOT DANGUARD

GENERE: Animazione

FORMATO: DVD

DATA D'USCITA: 22/11/2018

" Il gruppo di ricerca del dottor Oedo vuole raggiungere il decimo pianeta del sistema solare, Prometeo, allo scopo di sfruttarne le risorse naturali e garantire un futuro all'umanità. Prometeo è però anche nelle mire di Doppler, un ricco e malvagio scienziato a capo di un'organizzazione paramilitare che ha deciso di fare del decimo pianeta la patria di una nuova razza di eletti. I mostri meccanici di Doppler si scontreranno con il prode robot Danguard."

IL TULIPANO NERO – LA STELLA DELLA SENNA

GENERE: Animazione

FORMATO: DVD

DATA D'USCITA: 22/11/2018



"Simone è una ragazza i cui genitori adottivi sono stati uccisi per motivi misteriosi e che deve lottare per svelare le proprie origini e difendere gli innocenti. Una maschera rossa le copre il volto e un fiore rosso è il segno del suo passaggio: Simone è la ‘Stella della Senna’, l'eroina di Parigi all'alba di una nuova era."



Quale di questi box acquisterete tra le uscite home video di Koch Media?