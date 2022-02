Ufotable, MAPPA, Ghibli: quanti dipendenti hanno gli studi di anime più famosi?

Gli studi di animazione sono stati un argomento di grande interesse nella community degli anime ultimamente come il caso Teruyuki Omine per Attack On Titan o la battaglia tra studi di animazione e content creator. La quantità di denaro e di lavoro che gli studi di animazione mettono in moto è folle.

Il budget non è l'unico elemento da tenere in conto quando si parla di qualità di una serie. Ci sono diversi altri elementi come la gestione di una buona programmazione di lavoro o il numero di dipendenti al lavoro per un progetto. Se parliamo del paese con il numero più grande di studi di animazione di qualità, il Giappone domina la lista.

Il Giappone è il più grande centro di produzione di animazione del mondo. Ma essere al top non significa che sia più redditizio di altri paesi. Gli stipendi degli animatori giapponesi sono ben lontani da quelli che guadagnano gli animatori negli Stati Uniti. Ma la quantità di lavoro che gli animatori giapponesi consegnano in un mese è molto più alta che in altri paesi in un anno intero.

In questa lista elencheremo gli studi di animazione più popolari, alcuni dei loro lavori più rilevanti prodotti in precedenza e il numero di dipendenti il più aggiornato possibile: