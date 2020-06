Ufotable: scandalo fiscale, lo studio di Demon Slayer sistema i conti

Oltre un anno fa, lo studio ufotable, la compagnia celebre per aver dato luce all'adattamento anime di Demon Slayer, si trovò invischiata in una controversia legata all'evasione fiscale per circa 3 milioni di euro, stando alle accuse della rivista Weekly Bunshun Digital di Bungeishunju. A distanza di diversi mesi, l'azienda ha sistemato i conti.

lo scandalo ufotable riscosse particolare clamore all'interno dell'industria dell'animazione, in quanto lo studio è particolarmente apprezzato dalla community per l'elevata qualità tecnica che ha contraddistinto le proprie produzioni. La controversia, in conseguenza delle accuse rivelatesi poi in larga parte corrette, ha costretto numerosi dipendenti alle dimissioni.

Secondo una fonte vicina alle indagini, il presidente della compagnia Hikaru Kondo avrebbe nascosto il 30% dei proventi da alcuni ristoranti collegati a ufotable nella propria cassetta di sicurezza a casa, in modo tale da ridurre il carico fiscale. Stando alle dichiarazioni del presidente, i soldi trattenuti sarebbero stati utilizzati in seguito per finanziare alcuni affari della società. Ad ogni modo, le imposte dovute sulle cifre trattenute ammonta a circa 139 milioni di yen (più di un milione di euro) che ufotable ha già provveduto a pagare per sistemare i propri conti, come rivela un comunicato della stessa azienda pubblicato qualche ora fa.

Ad ogni modo, pare che la controversia legale sia finalmente conclusa e nonostante i problemi economici della compagnia siamo certi che gli introiti derivati dal successo di Demon Slayer abbiano aiutato nella regolamentazione della dichiarazione dei redditi. E voi, invece, cosa ne pensate di questa situazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.