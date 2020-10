Ufotable: secondo un'indiscrezione lo studio di Demon Slayer è impegnato per almeno 5 anni

Demon Slayer è oggi uno dei titoli legati all'animazione nipponica più famosi in Giappone e in occidente, complice soprattutto un adattamento animato che è riuscito a trasporre con cura ed epicità un manga estremamente promettente. Il merito del suo successo, dunque, dipende soprattutto da ufotable, lo studio che si è occupato dell'anime.

Lo studio ufotable ha in realtà iniziato a farsi apprezzare dagli appassionati di animazione nipponica già da tempo, merito soprattutto di produzioni sopraffine come Fate/Zero, Fate/Stay Night Unlimited Blade Works e Kara no Kyoukai. Il successo definitivo, tuttavia, è per l'appunto arrivato dopo che Demon Slayer ha conquistato il mondo intero grazie alle avventure di Tanjiro in cerca di una cura per Nezuko, la sua sorellina trasformata per cause misteriose in un demone.

Eppure, nonostante le polemiche legate allo scandalo fiscale che sconvolto lo studio ufotable qualche mese fa, la compagnia sembra essere piena di lavoro fino al midollo. Come rivelato da otakomu, un celebre sito nipponico, pare che l'azienda sia obliterata di lavoro per almeno 5 anni. Purtroppo, attualmente non è disponibile una versione integrale della traduzione dell'articolo trapelato, ma sembra evidente che ufotable sia riuscita a guadagnarsi una discreta popolarità grazie agli ottimi risultati ottenuti con l'adattamento anime del manga di Koyoharu Gotouge. Ad ogni modo, non ci resta che sperare che tra questi progetti ci sia anche il sequel di Demon Slayer di cui ormai manca solo l'annuncio.

