Ukyo Kodachi, autore di Boruto: Naruto Next Generations, rassicura i fan sul suo lavoro

Il Coronavirus sta rallentando i lavori di diverse aziende in tutto il mondo. In Giappone l'ultima in ordine cronologico a essere stata colpita è la Shueisha e ciò ha costretto a ritardare le uscite di Weekly Shonen Jump. Pur non essendo su quella rivista, qual è la situazione per il manga di Boruto: Naruto Next Generations?

Con un messaggio su Twitter risalente allo scorso otto aprile, lo sceneggiatore Ukyo Kodachi ha voluto rassicurare i fan sulla situazione. L'autore conferma che il team di Boruto: Naruto Next Generations sta bene e proseguirà i lavori, contemporaneamente chiedendo per il continuo supporto dei fan. Pertanto, a meno di novità, sia lui che Mikio Ikemoto e gli assistenti disegnatori non hanno contratto il Coronavirus.

Vedremo quindi senza problemi il capitolo 45 su V-Jump e MangaPlus il 20 aprile, mentre dovremo attendere inevitabilmente qualche settimana per sapere se il capitolo 46 di Boruto: Naruto Next Generations di maggio seguirà le normali pubblicazioni.

Al contrario, il volume 11 di Boruto: Naruto Next Generations previsto per i primi giorni di maggio è stato rimandato da Shueisha sempre per il Coronavirus. Ciò potrebbe anticipare la presenza di problemi per tutto ciò che è previsto da Shueisha da fine aprile in poi.