Ulquiorra di Bleach si mostra in uno strepitoso e provocante cosplay al femminile

Come forse ricorderete, nel corso di queste ultime settimane abbiamo spesso parlato di Bleach e, in particolare, del suo adattamento animato, che dopo anni e anni d'attesa si appresta ora a tornare finalmente sul piccolo schermo per andare a trattare l'ultimo arco narrativo della produzione cartacea.

Com'era facilmente immaginabile, la notizia ha saputo riaccendere l'interesse del pubblico che, dopo molto tempo passato nel silenzio generale, è tornato a infiammare i social, tra congetture e ipotesi su quel che andremo a vedere e, soprattutto, su come le varie vicende verranno riproposte. Insieme ai tantissimi post giunti sul web, inoltre, molti fan hanno deciso d'omaggiare l'opera (e festeggiarne il ritorno) con tutta una serie d'ottimi lavori fanmade, tra fan-art e cospaly.

Ebbene, questa volta ad essersi guadagnata la luce dei riflettori è stata l'amata cosplayer Ulquiorra, la quale ha infatti deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram il suo ultimo lavoro a tema Bleach. Andando più nel dettaglio, il cosplay - che potete visionare a fondo news - si concentra su uno splendido e provocante Ulquiorra presentatoci in salsa femminile e realizzato con tutti i crismi del caso. L'attenzione nella riproduzione di tatuaggi e nelle ricostruzione del vestiario è stata maniacale, con un risultato finale che, com'era facile immaginare, ha saputo guadagnarsi gli elogi d'innumerevoli fan.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente è stato annunciato che interessanti novità sull'anime dedicato a Bleach giungeranno molto presto.