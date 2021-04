L'ultima cover de L'Attacco dei Giganti: l'immagine che aprirà il capitolo 139

L'Attacco dei Giganti è un manga che ha radicalmente impattato sull'industria del fumetto nipponico. Iniziata nel 2009, l'opera di Hajime Isayama debuttò insieme al primo numero della nuova rivista di casa Kodansha, Bessatsu Shonen Magazine. Una rivista di nicchia che esplose immediatamente grazie al lavoro di questo autore sconosciuto.

E non a caso, su Bessatsu Shonen Magazine tante volte sono state dedicate copertine a L'Attacco dei Giganti. La rivista infatti fa preparare un'illustrazione a rotazione tra i vari autori da utilizzare come cover del numero. Non è un caso se molte di queste sono fatte da Hajime Isayama, autore del successo più grande del magazine.

E la rivista non poteva esimersi dal dedicare a L'Attacco dei Giganti 139 la copertina di Bessatsu Shonen Magazine. L'account Twitter del contenitore di manga ha rivelato la cover del numero 05-2021, con l'illustrazione di Hajime Isayama.

Come si vede nel tweet in basso, tutti i protagonisti de L'Attacco dei Giganti in versione bambini osservano il lettore, guardandolo incuriosito. Davanti ci sono Eren, Mikasa e Armin, mentre alle loro spalle tutto il resto del corpo di cadetti che ci hanno accompagnato per oltre 11 anni. La scritta dorata poco sotto Eren recita "Io e te siamo parte di questa leggenda".

Il capitolo 139 de L'Attacco dei Giganti è quasi pronto per la pubblicazione, prevista per il 9 aprile in Giappone e sui servizi di simulpub come Crunchyroll. Riusciranno le ultime pagine a chiudere tutti i discorsi lasciati in sospeso in L'Attacco dei Giganti 138?