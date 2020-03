Ultima mostra per lo Studio Ghibli Park, il parco aprirà nel 2022

Il museo prefetturale dI Aichi terrà una mostra dedicata al Ghibli Park, parco a tema dedicato ai lavori dello Studio Ghibli, tra il 25 giugno e il 16 settembre. La mostra sarà l'ultima anteprima dei contenuti del parco a tema prima che questo si sposti nella Ghibli no Daisoko Area nel 2022.

"La Grande Mostra Ghibli ~Mancano due anni all'apertura del Ghibli Park~" metterà al centro il materiale mostrato nelle precedenti mostre dello Studio Ghibli. La prima di queste fu organizzata nel 2015 al Moricoro Park, luogo di attuale costruzione del parco a tema, prima di spostarsi poi in altre 10 città giapponesi più alcune estere come Seul.

Le vecchie mostre hanno messo a disposizione degli spettatori oggetti come artwork di produzione, appunti e poster dei film provenienti da tutta la storia trentennale dello Studio Ghibli. Nella versione che sarà disponibile ad Aichi ci saranno naturalmente pezzi unici e mai mostrati prima d'ora. Il costo del biglietto sarà di 1.600 yen, ovvero circa 13 euro, se comprato sul posto mentre sarà scontato a 1.400 yen se prenotato in anticipo.

Il parco a tema dello Studio Ghibli, il Ghibli no Daisōko, aprirà due aree nell'autunno del 2022: la Seishun no Oka (Collina della Giovinezza) e la Dondoko Mori (Foresta Dondoko che ricreerà anche alcune scene de Il mio vicino Totoro), a cui poi seguirà l'area del Momonoke no Sato (Villaggio Momonoke) e l'area Majo no Tani (Valle delle Streghe) nell'anno successivo.

Tutto questo non andrà a sostituire nulla dal museo dello Studio Ghibli situato a Mitaka, a ovest di Tokyo. Attualmente però il museo è chiuso a causa del Coronavirus. Nel mentre però, Netflix e lo Studio Ghibli stanno rendendo disponibili i numerosi film prodotti in streaming.