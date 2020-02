L'ultima pubblicità della Apple in Giappone è targata 'anime'

La Apple non è una compagnia dedita unicamente alla tecnologia, ma un'azienda molto cara al mondo del cinema e dello spettacolo, come dimostrano numerosi spot del colosso di Cupertino. L'ultima pubblicità promossa in Giappone, infatti, ha preso in prestito l'animazione nipponica.

Nel Sol Levante non manca di certo la fantasia nel realizzare epici spot pubblicitari, basti pensare allo straordinario successo di ONE PIECE e i noodle, una collaborazione che va ormai avanti da diversi mesi. Con una cultura tanto vasta nel mondo dell'animazione è lecito aspettarsi che le aziende puntino al format degli anime per promuovere i propri prodotti, per questo motivo non ha dettato stupore la scelta di Apple Japan di servirsi di opere famose per sponsorizzare i propri Macbook.

Lo spot in questione, realizzato da ryonotrio, è diventato virale in rete, a riprova delle 77 mila manifestazioni di apprezzamento allegate al post dell'editor che continuano frettolosamente ad aumentare. Come si può vedere dalla pubblicità allegata in calce alla notizia, infatti, sono presenti diversi titoli famosi in patria, passando dunque per Weathering With You fino a uno degli ultimi film di Masaaki Yuasa, Lu e la Città delle Sirene, che potete recuperare nella nostra Recensione della pellicola.

Lasciamo a voi il piacere di scovare tutte le serie e i film allegati nella clip in questione. Non dimenticatevi, però, di farcelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.