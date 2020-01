L'ultima puntata di My Hero Academia 4 ha messo in mostra la vera debolezza di Overhaul

Come sicuramente saprete, in questi ultimi giorni è stata rilasciata la 13° puntata di My Hero Academia Stagione 4, attesissimo episodio largamente discusso dai fan che ha finalmente permesso al pubblico di godersi l'epico scontro che ha visto coinvolti due pezzi da novanta, ovvero il nostro Deku e il pericoloso Overhaul.

Indipendentemente dal modo in cui si è conclusa la battaglia, ciò che ha davvero catturato l'interesse del pubblico è stato lo scoprire quale fosse la reale debolezza di Overhaul, un punto debole che di fatto lo ha messo in una posizione di svantaggio rispetto a Deku per tutto lo scontro, ovvero sé stesso. Oramai è divenuta una costante che abbiamo visto in tantissime produzioni, il cattivone di turno ama parlare quando si trova faccia a faccia con il suo avversario, e anche con My Hero Academia le cose non sono andate diversamente.

Nel corso dei vari capitoli del manga e durante le stagioni della serie, non sono state poche le occasioni in cui il villain di turno si è lasciato andare a lunghi monologhi, ma con Overhaul la cosa si è fatta davvero evidente, a detta di qualcuno addirittura ridicola. Il nostro super-criminale, infatti, nel corso di tutto lo scontro non ha fatto altro che parlare, in particolare nei momenti in cui Deku si è trovato in una posizione di vantaggio. Questo flusso infinito di paroloni, minacce e altro ancora, però, ha anche permesso a Midoriya di scoprire il vero funzionamento del Quirk di Eri.

La scelta, va detto, non è proprio piaciuta a tutti i fan, ma comunque in molti hanno visto la cosa con positività, di fatto ritenendola il modo giusto per dare un tocco ancor più personale al carisma di Overhaul. Prima di salutarvi, ricordiamo a tutti i nostri lettori che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione della 13° puntata di My Hero Academia Stagione 4.