Pokemon: l'ultimo episodio ci ha mostrato un Ash serio e maturo

La serie Pokemon Pocket Monster 2019 o Pokemon 2019, torna a far sognare i fan con un Ash più serio della sua controparte vista ad Alola. Il giovane campione mostra il lato più maturo di sè nel confronto con Go, reo di aver appena abbandonato il suo partner Raboot.

Da quando la saga di Ash ha avuto inizio nel lontano 1997, il giovane allenatore di Pokemon ha dovuto dire addio a diversi compagni del team. Dal saluto strappalacrime a Butterfree al compagno di mille avventure Greninja, tanti sono stati i momenti toccanti presenti nell'anime che hanno coinvolto il ragazzo originario di Biancavilla. Certi amori sono destinati a non finire mai, tant'è che nell'ultimo periodo i fan di Pokemon stanno chiedendo a gran voce il ritorno di Greninja. Se c'è qualcuno che sa come ci si sente in quei momenti difficili in cui si deve salutare un amico forse per sempre, quello è proprio Ash.

Raboot per la verità, negli ultimi episodi si era rivelato essere freddo e distaccato nei confronti del suo allenatore il quale, a differenza di Ash, non avendo interesse nel far diventare la propria squadra sempre più forte per poi diventare un maestro pokemon, non pare in grado di allenare adeguatamente il suo Pokemon. Pensando quindi di non essere l'allenatore adatto per il pokemon coniglio, Go decide di lasciarlo per permettergli di diventare ciò che vuole.

Proprio a seguito di questa rivelazione nell'ultimo episodio mandato in onda, il nuovo campione di Alola non ha potuto fare a meno di affrontare personalmente Go, il suo nuovo compagno di avventure, reo di aver abbandonato con eccessiva freddezza il suo primo piccolo amico, Raboot. Nella scena vediamo un Ash che, a metà fra il serio e l'infastidito, chiede a Go se è davvero sicuro della sua scelta. Persino Pikachu pare essersi infastidito da tale comportamento. L'espressione affranta sulla successiva domanda fa riflettere ancora di più il ragazzo, il quale si è sente colpevole di averlo lasciato senza neanche una spiegazione.

Cosa ne pensate di questa serietà mostrata nell'episodio da Ash, potrà rivelarsi una serie all'altezza di XY? Vi ricordiamo che attualmente la serie è in pausa a causa del coronavirus, con TV Tokyo che trasmetterà le repliche degli episodi già trasmessi nel frattempo.